Szalai: 'Derbi için sabırsızlanıyoruz'

Fenerbahçe'de Attila Szalai, Alanyaspor'a karşı alınan 5-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.



Macar savunma oyuncusu, "Harika bir galibiyet oldu. Çok fazla gol attığımız için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Aynı şekilde kalemizde de gol görmedik. Bu ayrı mutluluk verici. Ofansif ve defansif açıdan mutluyuz. Maça çıkarken çocuklar için çıkıyor. Tabletle beraber sahaya çıkma fırsatım oldu. Herkesi mutlu etmek istiyoruz ama en çok çocukları mutlu etmek istiyoruz. Onun açısından da büyük bir mutluluk olmuştur." dedi.



Szalai, "Yorucu, şiddeti yüksek bir maç oynadık Fransa'da. İyi bir geri dönüş sağladık, güzel bir sonuç aldık. Hocamız bizle sürekli konuşuyor. Daha taze oyunculara ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yine bu maçta da şiddeti yüksek, agresif bir tempoyla oynadık. Koşu tempomuz yüksekti. Herkes fazlasıyla mücadelesini gösterdi. Bizler en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Performansımızdan ötürü mutluyum." ifadeleriyle açıklamalarını sürdürdü.



Taraftar ve atmosfere de değinen 24 yaşındaki stoper, "Dolu tribünler önünde oynamak futbolcuları mutlu eder. Harika atmosferlerde oynamak iyi hissettirir. Bugün güzel bir örnek vardı, atmosfer muhteşemdi. Diğer takımların da bu anlamda avantajları var, taraftarları var. Sabırsızlıkla derbiyi bekliyoruz. 3 puanı almak adına elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz." diye konuştu.



Başarılı futbolcu son olarak, "Bizim her zamanki amacımız hem Avrupa'da hem ligde başarılı olmak. Bunun için mücadele ediyoruz. İyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor ki, biz gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Sıkı çalışırsanız ancak başarılı olabilirsiniz. Devam etmemiz gereken yol, bu yol." değerlendirmesini yaptı.





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