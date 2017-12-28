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Swansea, Beşiktaş'ın eski teknik direktörünü resmen açıkladı!

Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, İngiltere Premier Lig'in son sırasında yer alan Swansea'nin başına getirildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Swansea, Beşiktaş'ın eski teknik direktörünü resmen açıkladı!
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28 Aralık 2017 15:17
İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sheffield Wednesday'in görevine son verdiği Carlos Carvalhal, İngiltere Premier Lig'in son sırasında yer alan Swansea'nin başına getirildi.

52 yaşındaki çalıştırıcının Swansea'nin başına geçtiği resmi Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan kısa görüşmelerin ardından imzaları atan Carlos Carvalhal, dün Liverpool'un Swansea'yi 5-0 yendiği maçı tribünden izlemişti. 

Swansea, Premier Lig'de 20 maçta aldığı 3 galibiyet 4 beraberlik ve 13 yenilgi ile son sırada yer alıyor. 20. sırada yer alan ingiliz ekibi, sıkıntılı günleri tecrübeli teknik adam Carlos Carvalhal ile aşmayı planlıyor.

SWANSEA'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Carlos Carvalhal'in Swansea'nin başına geçtiği resmi internet sitesinden de duyuruldu. Swansea, Carvalhal'in sezon sonuna kadar takımın başına getirildiği açıkladı. Yapılan açıklama da teknik adamın geçmiş kariyerinden de bahsedildi.

CARVALHAL: "SWANSEA KÜME DÜŞMEYECEK"

Resmi açıklamanın ardından konuşan Carlos Carvalhal, "Premier Lig'i takip eden 100 kişiye sorarsanız Swansea'nın küme düşeceğini söyleyecektir. Söz veriyorum kümede kalabilmek için her şeyi yapacağız. İlahi bir yardıma ihtiyacımız yok, çalışacağız. Bu göreve aşırı motiveyim, fark yaratacağız." dedi.

Geçen hafta görevine son verilmişti

Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'in, 2.5 yıldır görev yaptığı Sheffield Wednesday'deki görevine geçen hafta son verilmişti.

CARLOS CARVALHAL KİMDİR?

Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal, Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde defans olarak görev yapmıştır.

2011-2012'de Beşiktaş'ı, 2012-2013 sezonunda Başakşehir'i çalıştırmıştır.

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