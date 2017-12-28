Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal, Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde defans olarak görev yapmıştır.

Premier Lig takımı Swansea City, Sheffield Wednesday'daki görevinden ayrılan Carlos Carvahal ile anlaştığını açıkladı. pic.twitter.com/iLopGPRpWp



— Sporx (@sporx) 28 Aralık 2017

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Sheffield Wednesday'in görevine son verdiği Carlos Carvalhal, İngiltere Premier Lig'in son sırasında yer alan Swansea'nin başına getirildi.52 yaşındaki çalıştırıcının Swansea'nin başına geçtiği resmi Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan kısa görüşmelerin ardından imzaları atan Carlos Carvalhal, dün Liverpool'un Swansea'yi 5-0 yendiği maçı tribünden izlemişti.Swansea, Premier Lig'de 20 maçta aldığı 3 galibiyet 4 beraberlik ve 13 yenilgi ile son sırada yer alıyor. 20. sırada yer alan ingiliz ekibi, sıkıntılı günleri tecrübeli teknik adam Carlos Carvalhal ile aşmayı planlıyor.Carlos Carvalhal'in Swansea'nin başına geçtiği resmi internet sitesinden de duyuruldu. Swansea, Carvalhal'in sezon sonuna kadar takımın başına getirildiği açıkladı. Yapılan açıklama da teknik adamın geçmiş kariyerinden de bahsedildi.Resmi açıklamanın ardından konuşan Carlos Carvalhal, "Premier Lig'i takip eden 100 kişiye sorarsanız Swansea'nın küme düşeceğini söyleyecektir. Söz veriyorum kümede kalabilmek için her şeyi yapacağız. İlahi bir yardıma ihtiyacımız yok, çalışacağız. Bu göreve aşırı motiveyim, fark yaratacağız." dedi.Beşiktaş ve Başakşehir'in eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'in, 2.5 yıldır görev yaptığı Sheffield Wednesday'deki görevine geçen hafta son verilmişti.2011-2012'de Beşiktaş'ı, 2012-2013 sezonunda Başakşehir'i çalıştırmıştır.