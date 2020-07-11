Sürat pateninde dünya şampiyonu Lara van Ruijven yaşamını yitirdi

Kısa kulvar sürat pateninde dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı Lara van Ruijven, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sürat pateninde dünya şampiyonu Lara van Ruijven yaşamını yitirdi
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11 Temmuz 2020 13:58
Kısa kulvar sürat pateninde dünya şampiyonluğu bulunan Hollandalı Lara van Ruijven, 27 yaşında hayatını kaybetti.

Hollanda Buz Pateni Federasyonu, 29 Haziran'dan bu yana Fransa'da bir hastanede yoğun bakımda tutulan Van Ruijven'in, otoimmün bir hastalığın sebep olduğu komplikasyonlar yüzünden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Van Ruijven, geçen yıl Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen dünya şampiyonasının kadınlar 500 metre ayağında altın madalya kazanmıştı. Bu başarısıyla bireysel kısa kulvar müsabakalarında dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Hollandalı kadın sporcu olan Van Ruijven, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ise 3000 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanan takımda yer almıştı.



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