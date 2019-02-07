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Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta hakem olarak Ümit Öztürk düdük çalacak.

Kaynak: AA
Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
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07 Şubat 2019 12:55
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk görev alacak.

Maçta, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Arda Kardeşler ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler:

8 Şubat Cuma
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

9 Şubat Cumartesi:
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
Beşiktaş-Bursaspor: Mete Kalkavan

10 Şubat Pazar:
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
Galatasaray-Trabzonspor: Ümit Öztürk

11 Şubat Pazartesi:
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: Ali Palabıyık

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