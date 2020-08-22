Süper Lig'in iki güçlü temsilcisi Yeni Malatyaspor ve Denizlispor, soyadı nedeniyle futbol gündeminde ses getirecek bir transferde karşı karşıya geldi.



İki ekibimizin de Hazard ailesinin futbolcu olan 3. çocuğu, Belçika'da Cercle Brugge'de top koşturan, 25 yaşındaki sol kana t Kylian Hazard için kıran kırana bir transfer yarışına girdiği öğrenildi. Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcular; Real Madrid'de oynayan Eden Hazard ve Borussisa Dortmund'da kariyerini sürdüren Thorgan Hazard'ın en küçüğü olan Kylian, transferin gerçekleşmesi durumunda yeni sezonda Süper Lig'e renk katacak.



Hazard kardeşlerin en küçüğü olan 16 yaşındaki Ethan da Belçika'nın yerel takımı Royal Stade Brainois'te oynuyor.



Cercle Brugge'le sözleşmesi 2023'te sona erecek olan, sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Cercle Brugge'de forma giydiği 28 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.



