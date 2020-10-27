Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları 6. haftanın ardından yeniden güncellendi. İşte yeni oranlar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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27 Ekim 2020 13:09
Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterdi.

iddaa Risk Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 1,85 olarak duyuruldu. Süper Lig'in averajla lideri olan Alanyaspor'a ise 11,00 oran verildi. 

Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline 3,90 oran belirlenirken, Beşiktaş'ın oranı 7,00 olarak açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybeden Trabzonspor'un oranı ise 15,00 olarak duyuruldu.



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