Süper Lig yayın ihalesinde nihai karar verilecek!

TFF, lig maçlarının yayın haklarıyla ilgili kararını 28 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Lig yayın ihalesinde nihai karar verilecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2022 11:13
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın haklarının devri için açılan ihalede kararını 28 Şubat Pazartesi günü açıklayacak.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanacak komisyon, teklifleri değerlendirerek nihai kararını verecek.

Şubat ayı içinde yoğun bir çalışma içine giren komisyon, 14 Şubat'taki toplantıda teklifleri almıştı. Söz konusu toplantıda yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif verirken, komisyon bu firmalardan birinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de değerlendirmede bulunmuştu.

Teklif veren firmalara eksiklerini tamamlamak için süre veren komisyon, 21 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda ise 12 revize teklifi değerlendirdi.

İhale sürecinde 24 Şubat'ta tekrar bir araya gelen komisyon üyelerine firma temsilcileri sunumda bulundu. Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ardından Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

TFF Yayın İhale Komisyonu, bu yoğun çalışmaların ardından nihai karar için 28 Şubat Pazartesi günü bir kez daha bir araya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.