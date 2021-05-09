Süper Lig puan durumu! Hangi takımın, kaç puanı var?

Süper Lig'de 40. hafta heyecanı oynanan 10 maçla tamamlandı. Ligde heyecan şampiyonluk yarışında ve kümede düşme hattında devam ediyor. Maçların bitmesinin ardından Süper Lig puan durumu güncellendi.
Süper Lig puan durumunda 41. hafta öncesi sıralama yine merak ediliyor. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Karagümrük
Göztepe (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Sivasspor
Kayserispor (D)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Denizlispor (D)
Malatyaspor
- 41. hafta
Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
Gaziantep-Çaykur Rizespor
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Göztepe
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
Süper Lig puan durumunda 41. hafta öncesi sıralama yine merak ediliyor. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI
Karagümrük
Göztepe (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Sivasspor
Kayserispor (D)
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Denizlispor (D)
Malatyaspor
- 41. hafta
Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
Gaziantep-Çaykur Rizespor
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Göztepe
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor