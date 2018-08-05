Hakem Yaş Bölgesi Mesleği Cüneyt Çakır 41 İstanbul İşletmeci Fırat Aydınus 44 İstanbul Mühendis Bülent Yıldırım 46 Ankara Yöneticilik Hüseyin Göçek 41 İstanbul Yöneticilik Halis Özkahya 38 İzmir Öğretmen Barış Şimşek 42 Trabzon Mühendis Özgür Yankaya 40 Edirne Öğretmen Mete Kalkavan 39 İstanbul Mühendis Serkan Çınar 42 İstanbul Eğitimci Ali Palabıyık 36 Ankara İletişim-Telekom Suat Arslanboğa 40 Eskişehir Eğitimci Koray Gençerler 40 Manisa Ticaret Alper Ulusoy 36 İzmir Mühendis Halil Umut Meler 31 İzmir Yöneticilik Yaşar Kemal Uğurlu 37 Ankara Sigortacı Volkan Bayarslan 40 İstanbul Mühendis Ümit Öztürk 34 Denizli Mühendis Arda Kardeşler 30 Bursa Mühendis Serkan Tokat 37 Ankara Öğretmen Mustafa Öğretmenoğlu 40 Antalya Muhasebe Bahattin Şimşek 30 Aydın İşletmeci Ali Şansalan 30 Çanakkale Serbest Tugay Kaan Numanoğlu 33 İstanbul Yöneticilik Abdulkadir Bitigen 35 Kayseri Diş Hekimi Zorbay Küçük 26 Adana Serbest

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında en tecrübelisiSüper Lig'deki 18. sezonuna başlayacak Çakır, 298 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.Cüneyt Çakır'ı 15'er sezonda 289 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 237 mücadelede düdük çalan Bülent Yıldırım izledi.Süper Lig'de geride kalan sezon 22 olan hakem sayısı, yeni sezon için 25'e çıkarıldı.Geçen sezonki 22 kişilik hakem kadrosunda değişiklik yapılmazken, Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen mevcut listeye ilave edildi.Bu hakemlerden Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de maç yönetme imkanı bulacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen 25 kişilik 2018-2019 futbol sezonu Süper Lig hakemleri listesinde en çok İstanbul bölgesinden hakem yer aldı.Toplam 14 bölgeden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 7, başkent Ankara'dan 4, İzmir'den ise 3 isim girdi.Süper Lig'de Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Trabzon bölgelerinden ise birer hakem görev yapacak.Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.Süper Lig'de bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci Zorbay Küçük olacak.Bu sezon Süper Lig hakemleri klasmanına yükselen 26 yaşındaki Küçük, daha önce ligde sadece bir maç yönetti.Süper Lig hakemliğinde 16. sezonuna girecek 46 yaşındaki Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda görev yapacak hakemler şunlar: