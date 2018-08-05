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Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemler arasında 17 sezonda 298 maç yöneten Cüneyt Çakır, en tecrübeli hakem olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
Süper Lig hakemlerinin en tecrübelisi Cüneyt Çakır
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05 Ağustos 2018 13:10
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda düdük çalacak hakemler arasında en tecrübelisi Cüneyt Çakır.

Süper Lig'deki 18. sezonuna başlayacak Çakır, 298 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu.

Cüneyt Çakır'ı 15'er sezonda 289 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 237 mücadelede düdük çalan Bülent Yıldırım izledi.

- Sayı 25'e çıkarıldı

Süper Lig'de geride kalan sezon 22 olan hakem sayısı, yeni sezon için 25'e çıkarıldı.

Geçen sezonki 22 kişilik hakem kadrosunda değişiklik yapılmazken, Zorbay Küçük, Tugay Kaan Numanoğlu ve Abdülkadir Bitigen mevcut listeye ilave edildi.

Bu hakemlerden Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de maç yönetme imkanı bulacak.

- En çok hakem İstanbul'dan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen 25 kişilik 2018-2019 futbol sezonu Süper Lig hakemleri listesinde en çok İstanbul bölgesinden hakem yer aldı.

Toplam 14 bölgeden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 7, başkent Ankara'dan 4, İzmir'den ise 3 isim girdi.

Süper Lig'de Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Manisa ve Trabzon bölgelerinden ise birer hakem görev yapacak. 

- FIFA kokartlı hakemler

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler, FIFA kokartlı hakemler olarak ligde maç yönetecek.

- En genç ve en yaşlı hakemler

Süper Lig'de bu sezon görev yapacak hakemler içinde en genci Zorbay Küçük olacak.

Bu sezon Süper Lig hakemleri klasmanına yükselen 26 yaşındaki Küçük, daha önce ligde sadece bir maç yönetti.

Süper Lig hakemliğinde 16. sezonuna girecek 46 yaşındaki Bülent Yıldırım ise düdük çalacak hakemler arasında en yaşlısı olarak ön plana çıkıyor.

- Hakemler

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda görev yapacak hakemler şunlar:

 Hakem  Yaş  Bölgesi  Mesleği
 Cüneyt Çakır  41  İstanbul  İşletmeci
 Fırat Aydınus  44  İstanbul  Mühendis
 Bülent Yıldırım  46  Ankara  Yöneticilik
 Hüseyin Göçek  41  İstanbul  Yöneticilik
 Halis Özkahya  38  İzmir  Öğretmen
 Barış Şimşek  42  Trabzon  Mühendis
 Özgür Yankaya  40  Edirne  Öğretmen
 Mete Kalkavan  39  İstanbul  Mühendis
 Serkan Çınar  42  İstanbul  Eğitimci
 Ali Palabıyık  36  Ankara  İletişim-Telekom
 Suat Arslanboğa  40  Eskişehir  Eğitimci
 Koray Gençerler  40  Manisa  Ticaret
 Alper Ulusoy  36  İzmir  Mühendis
 Halil Umut Meler  31  İzmir  Yöneticilik
 Yaşar Kemal Uğurlu  37  Ankara  Sigortacı
 Volkan Bayarslan  40  İstanbul  Mühendis
 Ümit Öztürk  34  Denizli  Mühendis
 Arda Kardeşler  30  Bursa  Mühendis
 Serkan Tokat  37  Ankara  Öğretmen
 Mustafa Öğretmenoğlu  40  Antalya  Muhasebe
 Bahattin Şimşek  30  Aydın  İşletmeci
 Ali Şansalan  30  Çanakkale  Serbest
 Tugay Kaan Numanoğlu  33  İstanbul  Yöneticilik
 Abdulkadir Bitigen  35  Kayseri  Diş Hekimi
 Zorbay Küçük  26  Adana  Serbest
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