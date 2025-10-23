Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
İşte haftanın başlıca maçlarının hakemleri şu şekilde:
Trabzonspor-Eyüpspor (Zorbay Küçük)
Galatasaray-Göztepe (Oğuzhan Çakır)
Kasımpaşa-Beşiktaş (Adnan Deniz Kayatepe)
Gaziantep FK-Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
