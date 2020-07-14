Sumudica, Rumen teknik adamlar arasında zirvede!

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica dünya sıralamasında yapılan puanlama hesabına göre 109'uncu basamakta yer alarak diğer tüm Rumen teknik adamları geride bıraktı.



49 yaşındaki tecrübeli teknik adam kırmızı siyahlı takımla ilk sezonunda şu ana kadar 42 puan toplarken dünya sıralamasında ise 4198 puanla Razvan Lucescu, G.Hagi gibi isimleride geçme başarısı gösterdi.



İŞTE DÜNYA SIRALAMASINA GÖRE

EN YÜKSEK PUANI ALAN 5 TEKNİK ADAM



1. Marius Sumudica - 109. sıra, 4.198 puanla

2. Razvan Lucescu - 118. sırada, 4.007 puanla

3. Cosmin Olaroiu - 123. sırada 3.918 puanla

4. Ladislau Boloni - 196. sırada 2.899 puanla

5. Dan Petrescu - 223. sırada 2.681 puanla



KİM GURUR DUYMAZ Kİ



Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan başarılı teknik adam Marius Sumudica, "Sumudica, "Evet, sıralamayı gördüm. Kim istemez ki? Kim gurur duymaz ki? Yanında iyi bir kadro ve takım için oynamak isteyen oyuncular yoksa, hiçbir antrenör sonuca ulaşamaz ve iyi performans gösteremez. Ben oyuncularım konusunda şanslı olduğuma eminim." ifadelerini kullandı.



