Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Kolombiya'yı yenerek adını yarı finale yazdırdı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, çeyrek final mücadelesinde Kolombiya'yı uzatmalara giden maçta 4-1 yenerek yarı finalist oldu.



Milliler, yarın yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Organizasyon, 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.



Şampiyonada mücadele eden milli takımın kadrosu; Batuhan Ucuzal, Berke Yağız Kayabaşlı, Bilal Emin Kahraman, Fırat Karabul, Hüseyin Cavlı, İsmail Sarıkaya, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Onur Özbay, Yusuf Yunak ve Ziya Volkan Aksu'dan oluşuyor.



