Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Millilerimiz yarı finalde!

Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Kolombiya'yı yenen erkek milli takımı, yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Millilerimiz yarı finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 14:21
Sualtı Hokeyi Erkek Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Kolombiya'yı yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, çeyrek final mücadelesinde Kolombiya'yı uzatmalara giden maçta 4-1 yenerek yarı finalist oldu.

Milliler, yarın yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Organizasyon, 30 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada mücadele eden milli takımın kadrosu; Batuhan Ucuzal, Berke Yağız Kayabaşlı, Bilal Emin Kahraman, Fırat Karabul, Hüseyin Cavlı, İsmail Sarıkaya, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Onur Özbay, Yusuf Yunak ve Ziya Volkan Aksu'dan oluşuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery