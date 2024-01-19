Stanimir Stoilov: ''Turu hak eden taraf bizdik'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-1 kaybedilen TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından konuştu.



Stanimir Stoilov yeşil-beyazlıları tebrik ederek, "Sanıyorum golü atınca sonuca takıldık ve oyunumuzu oynayamadık. İstediğimiz şekilde devam edemedik. Ardından Konyaspor, iki gol buldu. Bugün biraz daha öz güvenli olmalıydık. Burada biraz eksik kaldık. Rakibimizden çok daha fazla gol fırsatı yakaladık ve aslında turu geçmeyi hak eden taraf bizdik." şeklinde görüş belirtti.



