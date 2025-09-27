Stainimir Stoilov: 'Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor'la 0-0 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, hücumda yaşadıkları sıkıntıların devam ettiğini söyledi.



"BİZİ ZOR BİR MAÇIN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORDUM"



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov,"Bizi zor bir maçın beklediğini biliyordum. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Savunmada iyi organize olduğumuzu, takım olarak savunmayı iyi bir şeklide yaptığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik. Bu bölümde sıkıntılar yaşadık.

diye konuştu.