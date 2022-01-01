Spurs'e, Murray ve White için birçok telefon geliyor!

Birkaç NBA takımının, San Antonio Spurs'ü Dejounte Murray ve Derrick White'ın takasa müsait olup olmadığı konusunda aradığı iddia edildi.



ESPN analisti Zach Lowe, 'The Lowe Post' isimli kendi podcastinde Spurs'ün Murray ve White'ın takasa müsait olup olmadığı konusunda telefonlar aldığını bildirdi.



Spurs, 19-31'lik derecesiyle Batı Konferansı'ndaki play-in turnuvası potasından bir sıra uzakta yer alıyor ve bunun sonucu olarak, birkaç takım hem Murray hem de White ile ilgileniyor:



"Ayrıca insanların Spurs'ü arayıp Derrick White'ı ve hatta Dejounte Murray'yi alıp alamayacaklarını görmeye çalıştıklarını da duymuştum."



Murray maç başına 19.2 sayı, 8.4 ribaund, 9.1 asist ve 2.0 top çalma ortalamalarıyla oynuyor ve bu sezon için 15.4 milyon dolarlık bir sözleşmesi bulunuyor.



White ise dört yıllığı 68 milyon dolarlık uzatma kontratının ilk yılında %41 şut isabetiyle 14.2 sayı ve 5.6 asist ortalamalarına sahip.



