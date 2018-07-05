Sporun birleştirici gücü bu kez Kuzey-Güney Kore'yi birleştirdi

Kuzey ve Güney Koreli basketbolcular dostluk turnuvasında buluştu.Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, iki ülke kadın ve erkek A milli basketbol takımları Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen dostluk turnuvasında bir araya geldi.Dün yapılan karma müsabakaların ardından bugün iki ülke takımları dostluk maçında karşı karşıya geldi.Kadın milli takımları arasındaki maçı, Güney Kore 81-74 kazanırken, erkeklerde ise Kuzey Kore, Güney Kore'yi 82-70'lik sonuçla yendi.Kuzey Koreli yetkililer, basketbola merakıyla bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, maçları konutunda televizyondan izlediğini bildirdi.Kuzey Kore ile Güney Kore arasında bu yılın ilk aylarından bu yana barış havası esiyor.Söz konusu barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde bu yıl şubat ayında yapılan Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.İki ülke olimpiyat komitelerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardıkları anlaşmada, olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesine karar verildi.Olimpiyatlardaki iş birliğini, diplomasi alanındaki hamleler izledi. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.Kim ile Moon arasında 27 Nisan'da yapılan tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geldi.Söz konusu zirvelerin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması için mihenk taşı olacağı ümit ediliyor.