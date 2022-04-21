Sporla hayata tutunan doğuştan engelli Sezer, örnek olmak istiyor

Ağrı'da doğuştan ortopedik engelli olan ve henüz yeni spora başlamasına rağmen Tekerlekli Sandalye Engelliler Vücut Geliştirme Milli Takımı'na seçilen Sezer Aydemir, kendisiyle aynı durumda olan gençlere örnek olmak istiyor.



Doğuştan el ve ayak parmaklarında ortopedik engeli bulunan 23 yaşındaki Aydemir, Ağrı Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra geçen yıl çevresindekilerinde tavsiyesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapmaya başladı.



Antrenör Çetin Demir ile vücut geliştirme antrenmanları yapmaya başlayan Aydemir, henüz 3 aylık sporcuyken geçen yıl 29 Eylül-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen şampiyonada "Erkekler Tekerlekli Sandalye Vücut Geliştirme Açık" dalında üçüncü oldu.



"Sporla tanıştığımdan bu yana vücudumdaki denge bozuklukları kayboldu"



Normal hayatında tekerlekli sandalye kullanmayan ancak spor dalında bu kategoriye dahil edilen ve Antalya'da bu yıl 9-13 Mart'ta düzenlenen seçmelerde milli takıma girmeyi başaran Aydemir, kentteki bir spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.



Sporla hayata tutunan ve şehirdeki Tekstil Kent'te de iş bulan Aydemir, azmiyle engelli gençlere de örnek olmayı amaçlıyor.



Sezer Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan ortopedik engelli olduğunu ve yüzde 60 engelli raporu bulunduğunu söyledi.



Ailesinin desteğiyle spora başladığını ve antrenörü Çetin Demir ile çalışıp katıldığı ilk yarışmada dereceye girdiğini ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:



"Spora başlamadan önce işsizdim. Daha sonra spora başladım ve bu sayede Tekstil Kent'te temizlik işçisi olarak işe girdim. Sporla tanıştığımdan bu yana vücudumdaki denge bozuklukları kayboldu. Ellerimi, bileklerimi ve vücudumdaki diğer organları daha iyi kullanmaya başladım. Eskiden yürüdüğümde yoruluyordum. Spor sayesinde hem sağlıklı besleniyorum hem de temiz bir vücuda sahip oluyorum."



"Öz güveni olmayan engelli bireylere örnek olmak istiyorum"



Aydemir, günde ortalama bir buçuk saat antrenman yaptığını belirterek, aralıksız çalışıp kısa sürede milli sporcu olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Spor sayesinde hayatını değiştiğini ve başarının da azimle geldiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:



"Çetin hocanın yetiştirdiği birçok sporcu engelli arkadaşımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etti. Ben de onların izinden giderek ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde etmek istiyorum. Ülkemizi temsil etmek ve öz güveni olmayan engelli bireylere örnek olmak istiyorum. Sevgi varsa engel yoktur, her şey beyinde biter. Disiplinli çalışmak ve kafamızdaki engelleri kaldırmamız gerekiyor."



Desteklerinden dolayı Vali Osman Varol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile antrenörü Demir'e teşekkür eden Aydemir, "Spor sayesinde işe başladım. Ramazan ayı olduğu için iftar öncesi hafif antrenman yapıyorum. İftardan sonra daha yoğun çalışıyorum. Spor sayesinde güç, kuvvet, psikolojik, maddi ve manevi olarak daha iyi duruma geldim. Çoğu arkadaşlarıma da örnek oldum." diye konuştu.





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