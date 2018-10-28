Sporda 2019 hedefleri açıklandı!

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında sporla ilgili çalışma ve hedeflere yer verildi.Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, sporla ilgili bu yıl içinde yapılanlar aktarıldı ve hedefler sıralandı.Türkiye'de lisanslı sporcu, spor kulübü ve antrenör sayılarındaki artış eğiliminin devam ettiği belirtilerek, "2017 yılının Eylül ayında 6.9 milyon olan lisanslı sporcu sayısı, Eylül 2018 itibarıyla 8.3 milyona, 13 bin 724 olan spor kulübü sayısı, 15 bin 620'ye, 221 bin 46 olan antrenör sayısı ise 233 bin 368'e yükselmiştir." denildi.Engellilerin spora katılımını arttırmak amacıyla yapılan çalışmalarla ilgili bilgilerin de bulunduğu programda, şu ifadelere yer verildi:"Sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve sporla ilgili kaynakların en etkin şekilde kullanımının sağlanması amacıyla, beden eğitimi ve spor tesislerinin açılması desteklenmeye devam edilmiştir. Spor tesislerinin bölgeler ve branşlar bazında dengeli dağılımlarının sağlanması, tesislerin etkin kullanılması amacıyla spor tesisleri envanter programı aracılığıyla kamuya ait spor tesislerinin envanterinin çıkarılmasına başlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait envanter programına veri giriş işlemleri tamamlanmış olup, söz konusu hizmetin internet ortamında tüm vatandaşların erişimine açılması çalışmaları devam etmektedir. Pilot uygulaması tamamlanan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, Eylül 2018 itibarıyla ilkokul düzeyinde yaklaşık 500 bin öğrenciye tarama testleri gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı sonuna kadar bir milyon öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir."Programın "Amaç ve Hedefler" bölümünde, "Geniş kitlelerin sporu yaşam biçimi olarak benimsediği, dezavantajlı gruplar dahil, talep eden herkesin spor faaliyetlerine erişiminin sağlanabildiği, uluslararası şampiyonalarda çok sayıda sporcu ile derece alan, olimpiyat oyunları başta olmak üzere dünyadaki prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilir seviyeye ulaşmış bir ülke olmak temel amaçtır." ifadeleri kullanıldı."Politika ve Tedbirler" başlığında ise şunlar kaydedildi:"Halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve kampanyalar hayata geçirilecektir. Engelli vatandaşların sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik edecek projeler geliştirilecektir. İlk ve ortaöğretim kademelerinde verilen spor eğitimi iyileştirilecektir. Kamuya ait tüm spor tesisleri vatandaşların kullanımına açılacaktır. Elit kategorisinde yer alma potansiyeli taşıyan sporcuları seçme, yönlendirme ve normlandırma sistemleri geliştirilecektir. Sporcu sağlığı merkezlerinin hizmet kapasitesi nitelik ve nicelik olarak iyileştirilecektir. Spor hekimi ihtiyacı tespit edilerek, yeterli sayıda uzman hekimin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Spor endüstrisi ve teknolojileri alanındaki çalışmalar desteklenecektir."