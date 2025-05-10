Engin Verel'den Diego Carlos sözleri!

Sabah spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Engin Verel'in o yazısı;



"BÜTÜN GÜREŞ TEKNİKLERİNİ BİLİYOR"



"Yazıya Diego Carlos'la başlamasam hatırı kalır. Bu adamı bulup getirenleri tebrik ediyorum. Müthiş güçlü bir çocuk. Futbol oynamaktan pek haberi yok ama bütün güreş tekniklerini biliyor. Peşrev, elense, boyunduruk... Ne ararsan var! Haziran sonu yapılacak Kırkpınar'a hazırlansa altın kemeri kesin Brezilya'ya götürür."



"NE KADAR MAHİR OLDUĞUNU GÖRDÜK"



"İkinci sözüm dahi hocamız Mourinho'ya! Gerçekten her maça farklı bir 11 çıkartma konusundaki dehasını tebrik ediyorum. Dün de bu konuda ne kadar mahir olduğunu gördük. Hocamız dün de hakemleri beğenmedi. Dzeko'nun düştüğü pozisyonda sanırım VAR hakemi ceza sahası dışında olduğu için orta hakemi çağırmadı.Türk hakemlerine her türlü hakareti yapan Mourinho, VAR hakeminin vatandaşı olduğunu unuttu sanırım, ona da saydırdı. Oyun kuralları Diego Carlos ve Talisca'nın ikinci sarıdan atılmasını söylüyor."



"SAKLAMBAÇ OYNAMAYA DEVAM EDERLER"



"Başarısızlığı bu kadar saha dışı faktörlere bağlar ve sürekli 'Yapı-Kapı' diye bahaneler üretirsen, futbolcular da hoca da o 'Kapı'nın arkasına saklanıp, saklambaç oynamaya devam ederler. Zira başarısızlığın bahanesi hazır. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hafta içi televizyon programında, "Mourinho ile gelecek sezon da devam edeceğiz" açıklamasını izledim. Bunu istikrar adına yapacağını söylüyor."



ÜSKÜDAR'I GEÇTİKTEN SONRA GÖNÜL ALMAYA GEREK YOK"



"İyi de istikrar doğru şeyleri korumakla olur. Yanlışta istikrar felakettir, şimdiden uyarmak isterim. Hocanın kariyerine ve futbol bilgisine itirazım yok ama çağdaş sistemden uzak teknik adamların sistemin dışına atıldığını görmek lazım. Bu tür hocalar turnuvalarda başarılı olabilir ama uzun soluklu maratonları taşıyamıyorlar. Haliyle atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra gönül almaya çalışmanın anlamı yok."



