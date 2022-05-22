Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Takımlar O G B M A Y Av. Puan 1.TRABZONSPOR 38 23 12 3 69 36 33 81 2.FENERBAHÇE 38 21 10 7 73 38 35 73 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 38 20 8 10 66 45 21 68 4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 38 19 8 11 56 36 20 65 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 38 19 7 12 67 58 9 64 6.BEŞİKTAŞ 38 15 14 9 56 48 8 59 7.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 38 16 11 11 54 47 7 59 8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 38 16 9 13 47 52 -5 57 9.ADANA DEMİRSPOR 38 15 10 13 60 47 13 55 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 38 14 12 12 52 50 2 54 11.KASIMPAŞA 38 15 8 15 67 57 10 53 12.ATAKAŞ HATAYSPOR 38 15 8 15 56 60 -4 53 13.GALATASARAY 38 14 10 14 51 53 -2 52 14.YUKATEL KAYSERİSPOR 38 12 11 15 54 61 -7 47 15.GAZİANTEP FK 38 12 10 16 48 56 -8 46 16.GZT GİRESUNSPOR 38 12 9 17 41 47 -6 45 17.ÇAYKUR RİZESPOR 38 10 6 22 44 71 -27 36 18.ALTAY 38 9 7 22 39 57 -18 34 19.GÖZTEPE 38 7 7 24 40 77 -37 28 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 38 5 5 28 27 71 -44 20

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 38. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.Daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe, Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak ekipler de belli oldu.Fenerbahçe, ligi 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ön eleme oynama hakkı elde etti. Ligi 3. sırada tamamlayan İttifak Holding Konyaspor ise UEFA konferans Ligi'ne kalabilmek için ön eleme oynayacak.Son hafta şampiyon Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir de sezonu 4. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında temsil edecek son takım ise Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali sonucunda belli olacak. Maçı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek.Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 1-1Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0Altay-Kasımpaşa: 2-4Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor: 2-1Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-1Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-5Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 3-1VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: 0-1Adana Demirspor-Göztepe: 7-0Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor: 4-1Puan durumu