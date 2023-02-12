Southampton'da Nathan Jones dönemi üç ay sürdü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da teknik direktör Nathan Jones ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Southampton'da Nathan Jones dönemi üç ay sürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2023 15:27
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'da teknik direktör Nathan Jones'un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 49 yaşındaki Galli teknik direktör ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

10 Kasım'da göreve getirilen Jones yönetiminde Southampton, 14 lig maçında 9 yenilgi yaşadı. İngiltere temsilcisi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.

Southampton'ı, 18 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak lig maçında, oyuncuların gelişiminden sorumlu antrenör Ruben Selles yönetecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ