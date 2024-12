Sofya'daki buz pateni yarışmalarından 20 madalyayla döndüler

Kocaeli'de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden (THOM) 4 sporcu, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından 23-24 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen kısa kulvar sürat pateni (Short Track Danubia Series 2) yarışlarını 10'u altın olmak üzere toplam 20 madalya ile tamamladı. Türkiye'ye dönen sporcular, hedeflerini DHA'ya anlattı.



Uluslararası Paten Birliği tarafından 23-24 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Short Track Danubia Series 2 yarışları düzenlendi. Yarışmaya katılan Kocaeli Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (THOM) sporcularından Kuzey Okan (12), Duru Çuvalcı (12), Elzem Taş (14), Muhammet Doğukan Erdoğan (16) farklı kategorilerde 20 madalya ile Türkiye'ye geri döndü. Sporculardan Kuzey Okan 5 farklı kategoride katıldığı yarışların tümünde 1'inci olarak 5 altın madalya kazandı. 5 farklı kategoride yarışan Duru Çuvalcı 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya, Elzem Taş 3 altın 2 gümüş madalya, Muhammet Doğukan Erdoğan ise 1 altın 4 gümüş madalya ile yarışları tamamladı.



Bulgaristan'daki yarışların ardından ülkelerine dönen sporcular, Derince ilçesinde bulunan Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda 9-16 Şubat tarihleri arasında Gürcistan'da düzenlenecek Short Track EYOF 2025 yarışları için hazırlıklara başladı. Sabah 06.00-08.00 ile akşam 21.00-23.00 saatleri arasında olmak üzere haftanın 6 günü yarışlara hazırlanan sporcular hem sporla neden ilgilendiklerini hem de hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.



'HEDEFİM 2030 OLİMPİYATLARI'



Hobi olarak başladığı sporda bu kadar başarılı olacağını düşünmediğini belirten sporcu Kuzey Okan, "Anaokulundayken yani 5 yaşında başladım; 7 yıldır devam ediyorum. Bu spor, hayatımda birçok arkadaşımın olmasını sağladı. Evde boş durmak, sıkılmak yerine buraya gelip aktivite yapıyorum; spor yapmak sağlık açısından da önemli. 2022 yılında bayrak takımında 1'inci olmuştuk, 2024'te D Boys olarak Avrupa 1'incisi oldum. Bunun yanı sıra Erzurum'da Türkiye 2'ncisi oldum; bayrakta 1'inci olduk. 23-24 Kasım'da Danubia serilerinde Bulgaristan'da 5 altın madalya aldım. Hedefim 2030 olimpiyatları" diye konuştu.



'HEDEFİM EYOF'TAN SONRA DA OLİMPİYAT'



Artistik buz pateninin kendine uygun olmadığını bu nedenle buz patenine başladığını söyleyen sporcu Elzem Taş, "Başarı elde ettikçe de bağlandım, istesem de artık bırakamam. Spora başladıktan sonra hayatım düzenli ve programlı oldu. 2023 D kadınlar rekoru kırdım, 2024 C 1500 metrede de bayanlar rekorunu kırdım. En son gittiğim Bulgaristan yarışmasında da 3 altın 2 gümüş madalya ile döndüm. Gururlu hissediyorum. Tabii ki de daha yol var ama yine de başarmışlık hissi var; devamının da geleceğine inanıyorum. Hedefim EYOF, sonrasında da olimpiyat" ifadelerini kullandı.



'PARMAĞIMI SARARAK YARIŞA GİRDİM'



Sporun öncelikle fiziğini değiştirdiğini ifade eden Muhammet Doğukan Erdoğan ise "Spora hobi olarak başladım. Hocamızın yaptığı testlerde ilerleyebileceğimizi gördüğü için ben de devam ettim. Spor, hayatımda öncelikle fiziğimi değiştirdi; abartı sayılmasa da kilolu bir fiziğim vardı. Hayatım belirli bir düzene ve öz disipline girdi. Erzurum'da olan Federasyon Kupası 1 yarışında 500 metre ve 1500 metrede baraj saniyesine geldim. Bulgaristan'da 1 altın ve 4 gümüş madalya kazandım. Federasyon Kupası 1 yarışında benim parmağım yarıştan 3 gün önce kırıldı. Normalde yarışa gidememem gerekiyordu. Doktorlar gitmeme izin vermemişti, parmağıma atel takılacaktı, hocam da gelmemi kabul etmemişti. Doktorlara rica ederek ateli taktırmadım. Parmağımı kendim sararak yarışa girdim, bu durum beni kamçılamıştı. Gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum" dedi.



'SPORA HOBİ OLARAK BAŞLADIM'



Başarı elde etmek için çok çalıştığını söyleyen sporcu Duru Çuvalcı, "Spora hobi olarak başladım; başarılarım arttıkça buraya kadar geldim. Bulgaristan'da 1 altın, 1 bronz ve 3 gümüş madalya aldım. Geçen seneki Erzurum yarışında 1 altın ve 1 gümüş madalya aldım. Hedefim EYOF, ondan sonra da olimpiyat; bunun için de çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



'ÖNÜMÜZDE HERHANGİ BİR DONE, SPORCU VE ANTRENÖR YOKTU'



20 yıl önce Erzurum'da kayak antrenörü olarak spora başladığını belirten Antrenör Mülkinaz Bıyık ise "2008'de o dönem çalıştığım il müdürümün tavsiyesi ile buz pateni branşını Türkiye'de başlattım. Türkiye'de bu branş yoktu. Önümüzde herhangi bir done, sporcu ve antrenör yoktu. Bizim için çok zor bir branştı. Çocukları ilk önce denge çalışmasına tekerlekli paten ile başlattık. 2008'in haziran ayında çocuklarımızı Kocaeli'ye buz pistine getirdik. Çünkü Erzurum'da buz pisti yoktu. Branşı bu şekilde aktif ettik ve büyük gruplarla başlamak zorunda kaldık çünkü 2011 yılında üniversite yarışı yapabilecek seviyede sporcu olması gerekiyordu. Dolayısıyla 16 yaş grubu ve üniversite 1'inci sınıfta olan sporcular seçtik. Milli takımın başında olan bütün sporcular bizim yetiştirdiğimiz sporcular" dedi.



'SPORCULARIMIZ KOLAY YOLLARDAN GEÇMEDİ'



Sporcular ile ilgili de konuşan Antrenör Bıyık, "Kendi kategorisinde rekor kıran başarılı sporcularımız var. Sporcularımız kolay aşamalardan geçmedi. Sporcularımız, Sabah 5'üe evden çıkıp 06.00 ile 08.00 saatleri arasında buraya gelip çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Akşam yine çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımızın uluslararası yarışlarda kürsüye çıkması en büyük motivasyonları. Biz sabah 5'te antrenmana geldiğimizde tesis personelimiz sağ olsun bizim için erkenden kalkıp antrenmanımızı daha kaliteli yapabilmemiz için buzumuzu hazırlıyorlar. Bu başarının arkasında büyük bir ekip var; sadece antrenör ve sporcularımız değil, bakanlığımız, federasyonumuz, il müdürlüğümüz, tesis müdürümüz, tesis çalışanlarımız ve velilerimiz desteği çok büyük" diye konuştu.