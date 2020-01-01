Smith: "LeBron, Jordan gibi dünyayı değiştirmedi"

Eski Chicago Bulls yazarı Sam Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Bulls efsanesi Michael Jordan gibi olma şansının olmadığını söyledi.



Smith, bir fenomen olması açısından, LeBron'un Jordan'ı yakalama şansı olmadığına inanıyor:



"Hiç kimsenin reklamlarda 'LeBron gibi ol' dediğini görmedim. Tabii ki, hepsi ticari ve pazarlama işiydi, ancak Jordan dünyada ve toplumda çok fazla şey değiştirdi - uzun şortu, kel kafası ve tabii ki spor ayakkabılarıyla."



"Spor ayakkabıları bir devrimdi. Hiç kimse seksenli yılların başlarında, spor ayakkabıların bir moda ifadesi olacağını düşünmüyordu. Bir oyuncunun adını bir spor ayakkabıya koymanın önemli olduğunu kimse düşünmemişti. Rusya'daki bazı arkadaşlarımın, bana Jordan ve Pippen'lı matruşka bebekleri gönderdiğini hatırlıyorum, bunları başka hiçbir yerde göremezdiniz. Ve LeBron ile böyle şeyler görmüyorsunuz. LeBron büyük bir figür, harika bir oyuncu ve toplumda bir etkisi var, ama hiçbir şeyi değiştirmedi. Kimse LeBron James yüzünden hiçbir şey değiştirmedi."



Jordan ve 90'ların Bulls takımı, 1992 Rüya Takımı ile birlikte, NBA'in profilinin uluslararası olarak büyümesine yardımcı olmuştu. Herkes Jordan ayakkabılarını satın almak ve 'Mike gibi olmak' istiyordu. LeBron da o küçük çocuklardan biriydi.



