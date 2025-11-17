17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Smart: "Memphis'te yaşanan kaos sürpriz değildi"

Eski Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart, takımdaki dönemini değerlendirirken yaşanan ortamı "kaotik ve işlevsiz" olarak tanımladı.

calendar 17 Kasım 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Şubat ayında Washington Wizards'a takas edilen Smart, ayrılığının ardından Memphis'in sarsılmasının kendisini şaşırtmadığını söyledi.

ClutchPoints'e konuşan Smart, "Şu an çok daha iyiyim. Orada olup bitenleri görüyorsunuz," dedi ve ekledi:
"Bunlar benimle başladı. Sakatlıktan döndüm ve beni takas ettiler çünkü orada olmak istemediğimi söylediler. Ben sakattım."


Smart, "Ne demek orada olmak istemiyorum? Her gün oradaydım, çalışıyordum, destek oluyordum. Bençte koçluk yapan tek kişiydim. Ama nasıl olduğunu bilirsiniz; kontrol edebildiğinizi kontrol edin," ifadelerini kullandı.

Smart, geçen sezon Memphis formasıyla yalnızca 19 maçta oynadı; takas öncesinde toplamda 39 maçta görev aldı. Kısa süre sonra Grizzlies, koç Taylor Jenkins'i görevden aldı ve takım play-off'larda süpürülerek elendi.

Smart, "Onlara en iyisini diliyorum. O çocuklar çok çalışıyor," diye konuştu ancak ardından ekledi:
"Ama bunun geleceğini görebiliyordunuz. Sonuç ortada. Şimdi olanlar şaşırtıcı değil."

Memphis'in bu sezonu da kötü başladı. Takım 4-10 derecesinde ve kadro içinde memnuniyetsizlik olduğu, koç Tuomas Iisalo döneminde Ja Morant'in oyuncu değişikliği talimatlarıyla ilgili bir maç cezası aldığı bildirildi.

Smart, "Bunu görebiliyordunuz. Ben oradayken de ben ve şu an Lakers'ta takım arkadaşım olan Jake (LaRavia)," dedi.
"İşlerin nasıl yürütüldüğünü, nasıl ele alındığını görebiliyordunuz. Yazık gerçekten – orada ciddi bir yetenek var. Umarım toparlanırlar."

Bu sezon Smart, 10.2 sayı, 2.4 ribaunt, 3.4 asist ve 2.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyor; saha içi isabeti yüzde 40.2, üçlük yüzdesi ise yüzde 23.1.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
