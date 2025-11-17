Eski Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart, takımdaki dönemini değerlendirirken yaşanan ortamı "kaotik ve işlevsiz" olarak tanımladı.
Şubat ayında Washington Wizards'a takas edilen Smart, ayrılığının ardından Memphis'in sarsılmasının kendisini şaşırtmadığını söyledi.
ClutchPoints'e konuşan Smart, "Şu an çok daha iyiyim. Orada olup bitenleri görüyorsunuz," dedi ve ekledi:
"Bunlar benimle başladı. Sakatlıktan döndüm ve beni takas ettiler çünkü orada olmak istemediğimi söylediler. Ben sakattım."
Smart, "Ne demek orada olmak istemiyorum? Her gün oradaydım, çalışıyordum, destek oluyordum. Bençte koçluk yapan tek kişiydim. Ama nasıl olduğunu bilirsiniz; kontrol edebildiğinizi kontrol edin," ifadelerini kullandı.
Smart, geçen sezon Memphis formasıyla yalnızca 19 maçta oynadı; takas öncesinde toplamda 39 maçta görev aldı. Kısa süre sonra Grizzlies, koç Taylor Jenkins'i görevden aldı ve takım play-off'larda süpürülerek elendi.
Smart, "Onlara en iyisini diliyorum. O çocuklar çok çalışıyor," diye konuştu ancak ardından ekledi:
"Ama bunun geleceğini görebiliyordunuz. Sonuç ortada. Şimdi olanlar şaşırtıcı değil."
Memphis'in bu sezonu da kötü başladı. Takım 4-10 derecesinde ve kadro içinde memnuniyetsizlik olduğu, koç Tuomas Iisalo döneminde Ja Morant'in oyuncu değişikliği talimatlarıyla ilgili bir maç cezası aldığı bildirildi.
Smart, "Bunu görebiliyordunuz. Ben oradayken de ben ve şu an Lakers'ta takım arkadaşım olan Jake (LaRavia)," dedi.
"İşlerin nasıl yürütüldüğünü, nasıl ele alındığını görebiliyordunuz. Yazık gerçekten – orada ciddi bir yetenek var. Umarım toparlanırlar."
Bu sezon Smart, 10.2 sayı, 2.4 ribaunt, 3.4 asist ve 2.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyor; saha içi isabeti yüzde 40.2, üçlük yüzdesi ise yüzde 23.1.
