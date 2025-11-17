Eski Memphis Grizzlies guardı Marcus Smart, takımdaki dönemini değerlendirirken yaşanan ortamı "kaotik ve işlevsiz" olarak tanımladı.Şubat ayında Washington Wizards'a takas edilen Smart, ayrılığının ardından Memphis'in sarsılmasının kendisini şaşırtmadığını söyledi.ClutchPoints'e konuşan Smart,dedi ve ekledi:Smart," ifadelerini kullandı.Smart, geçen sezon Memphis formasıyla yalnızca 19 maçta oynadı; takas öncesinde toplamda 39 maçta görev aldı. Kısa süre sonra Grizzlies, koç Taylor Jenkins'i görevden aldı ve takım play-off'larda süpürülerek elendi.Smart,diye konuştu ancak ardından ekledi:Memphis'in bu sezonu da kötü başladı. Takım 4-10 derecesinde ve kadro içinde memnuniyetsizlik olduğu, koç Tuomas Iisalo döneminde Ja Morant'in oyuncu değişikliği talimatlarıyla ilgili bir maç cezası aldığı bildirildi.Smart,dedi.Bu sezon Smart, 10.2 sayı, 2.4 ribaunt, 3.4 asist ve 2.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyor; saha içi isabeti yüzde 40.2, üçlük yüzdesi ise yüzde 23.1.