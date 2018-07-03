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Sivasspor'un teknik kadrosu belli oldu

2018-2019 sezonuna Tamer Tuna ile giriş yapacak olan Sivasspor'da yardımcı antrenörler ve teknik heyet belirlendi.

Kaynak: AA
Sivasspor'un teknik kadrosu belli oldu
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03 Temmuz 2018 10:26
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Tamer Tuna'nın ekibinde görev alacak yardımcı antrenörlerin belli olduğu bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tuna'nın yardımcılıklarını Tahsin Tam, Erol Malkoç, Mehmet Ak, Can Güçer, Hakan Keleş ve geçen sezon kırmızı-beyazlı ekibin teknik kadrosunda bulunan Yunus Kaya yapacak.

Sivasspor'da Cengiz Recepi kondisyoner, Taner Tarımer ise analist olarak görev alacak.

Kırmızı-beyazlı ekipte Özden Öngün de kaleci antrenörü olarak görevlendirildi.

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