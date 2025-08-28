28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-273'
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-01'
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-031'
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Sivasspor, Valon Ethemi'yi kadrosuna kattı

Sivasspor, son olarak Iğdır FK'de oynayan Valon Ethemi'yi kadrosuna kattı.

calendar 28 Ağustos 2025 18:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, Valon Ethemi'yi kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi'yi renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Ethemi, kulüp asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.


3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, Adriatiku, Kukesi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçen sezon ise Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı.

Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.