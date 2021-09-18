Sivasspor uzatmalarda galibiyeti kaçırdı

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, 21. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti. Gaziantep'te 66. dakikada oyuna giren Joao Figueiredo, 90+2'de skora beraberliği getirdi.



Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 3 puana yükselirken kazanamama serisini devam ettirdi. Gaziantep ise 5 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor-Gaziantep maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



21. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağdan rakibini geçen Henrique'nin ceza alanına ortasına uzak direkteki Yatabare'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.



31. dakikada Ahmet Oğuz'un orta alandan gönderdiği topa hareketlenerek rakip defansın arkasına sarkan Henrique, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor, 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Gaziantep etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun yerden ceza alanına doğru yaptığı sert ortada Sivasspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



51. dakikada sol kanatta ceza alanı içinde topla buluşan Gradel, altıpasta arkadaşı Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



53. dakikada Henrique'nin rakip ceza yayının hemen dışından şutunda meşin yuvarlak rakip defansa çarparak kornere çıktı.



61. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayının sağ çaprazından şutunda top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.



64. dakikada Gaziantep, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Muhammet Demir'in direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Pozisyonun takibinde Sagal'ın şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.



72. dakikada topla ceza sahasına giren Henrique, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutuna kayarak müdahale eden Caulker, meşin yuvarlığı kornere gönderdi.



81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir'in plasesini kaleci Muammer Yıldırım güçlükle çeldi. Oyun alanına geri dönen meşin yuvarlığı savunma uzaklaştırdı.



90+2. dakikada Gaziantep eşitliği yakaladı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 1-1.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Mehmet Kısal

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 80 Azubuike), Cofie, Fajr, Henrique (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Gradel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 84 Ziya Erdal)

Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Mendyl (Dk. 67 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson (Dk. 36 Sagal), Caulker, Djilobodji, Merkel (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Recep Niyaz, Dicko (Dk. 77 Kenan Özer), Muhammet Demir, Messaoudi (Dk. 67 Figueiredo)

Goller: Dk. 21 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+2 Figueiredo (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ahmet Oğuz, Dk. 82 Muammer Yıldırım, Dk.90+4 Cofie (Demir Grup Sivasspor)



