Sivasspor'un olağan genel kurulu ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da, olağan genel kurul ertelendi. Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihe alındı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılması planlanan olağan genel kurulun yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi. Açıklamada, olağan genel kurulun 17 Haziran Cumartesi saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın aynı yerde gerçekleştirileceği ifade edildi.





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