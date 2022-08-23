Sivasspor'dan Cicaldau için teklif

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, orta saha transferi için harekete geçti.



SİVASSPOR'DAN KİRALAMA TEKLİFİ



Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'da bu sezon geride kalan 3 lig maçının sadece birinde sonradan oyuna giren Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Sivasspor'un Rumen futbolcu için teklifinin kiralık olduğu öğrenildi.



İTALYA'DAN 5 MİLYON EURO



Öte yandan İtalyan basını da, Sampdoria'nın, 25 yaşındaki futbolcu için somut bir teklifinin olduğunu duyurdu. Sampdoria'nın, transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.



7.5 MİLYON EURO BEKLENİYOR



Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.





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