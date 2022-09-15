❌Forma yok

❌Ziya Erdal yok

❌Leke James yok

❌Kader Keita yok

❌Robin Yalçın yok

❌Hakan Arslan yok

❌Erdoğan Yeşilyurt yok

❌Mustafa Yatabare yok



CFR Cluj 0-1 Sivasspor😉 pic.twitter.com/2Lbue0tJ8s



— Sporx (@sporx) September 15, 2022

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Rumen ekibi CFR Cluj ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geldi. Doktor Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı.Sivasspor, mücadele öncesi formaların bulunduğu sandık havalimanında kaybolduğu için Cluj'un sağladığı beyaz formalarla sahaya çıktı.Temsilcimize galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti.Sivasspor, Avrupa'da 6 maç aradan sonra kazandı ve gruptaki puanını 4'e yükseltti. Cluj ise Avrupa'da 10 maç aranın ardından yenildi ve 1 puanda kaldı.Temsilcimiz, bir sonraki maçında FC Ballkani'yi ağırlayacak. Cluj ise Slavia Prag deplasmanına gidecek.15. dakikada Yeboah'ın sağdan ortasına Janga altı pas önünde vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top kornere çıktı.25. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yeboah arka direkte kafayla vurdu, direkten dönen meşin yuvarlağı Muhar bir kez daha kaleye gönderdi, Charisis çizgi üstünde omzuyla müdahale ederek golü önledi.27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: