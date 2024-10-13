UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Sırbistan, İsviçre'yi konuk etti.



Sırbistan sahasında karşılaştığı İsviçre'yi 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.



Sırbistan'ın gollerini 45. dakikada Nico Elvedi (Kendi kalesine) ve 61. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.



Öte yandan İsviçre'de Breel Embolo, 72. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Sırbistan bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve 3. basamakta yer aldı, 3 maçta 3 yenilgi alan İsviçre ise grupta son sırada konumlandı.







