Sırbistan evinde İsviçre'ye şans tanımadı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Sırbistan, konuk ettiği İsviçre'yi 2-0'lık skorla yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sırbistan evinde İsviçre'ye şans tanımadı
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13 Ekim 2024 00:00
Son güncelleme 13 Ekim 2024 02:41
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Sırbistan, İsviçre'yi konuk etti. 

Sırbistan sahasında karşılaştığı İsviçre'yi 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Sırbistan'ın gollerini 45. dakikada Nico Elvedi (Kendi kalesine) ve 61. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Öte yandan İsviçre'de Breel Embolo, 72. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Sırbistan bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve 3. basamakta yer aldı, 3 maçta 3 yenilgi alan İsviçre ise grupta son sırada konumlandı.

 

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