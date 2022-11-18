Sinan Vardar: 'Çileği bırak, elmaya sahip çık'

Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle genç oyunculara yönelmesi gerektiğini söyledi.



Vardar'ın yazısı şu şekilde;



"Giresunspor'un Fenerbahçe'yi İstanbul'da mağlup etmesi ligde yarışın yeniden başlayacağını vurgulayan bir işaret oldu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ağırlığını koymaya başladı. Usta teknik adam, performansları yerlerde olan futbolcuları yeniden ayağa kaldırmak için kollarını sıvamaya başladı.



Eğri oturup, doğru konuşmak gerekirse; Beşiktaş'ta yapılacak çok iş var. Maalesef kulüplerimiz batma noktasında. Kulüplerimizin altyapılara önem verip üretip finansal olarak düze çıkmanın yollarını aramalı. Medyayı takip ettiğimde çilek transferler havada uçuyor. Sayın kulüp başkanları ve yöneticileri; bırakın artık çilekleri, öz kaynak düzenimizdeki yeşil elmalara sahip çıkın.



Özellikle Altay'da 16 yaşında forma giyen Efe Sarıkaya'yı çok beğeniyorum. Efe Sarıkaya şımarmazsa, üstüne koyarsa Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynamaya müsait yetenekte... Bakın Katar'daki dünya kupasında milli takımımız yok. Ama biz yıllardır yabancı kontenjanını tartışıyoruz. Kısır çekişmelerimizi, gereksiz tartışmaları bir kenara bırakıp Türk Futbolunu ayağa kaldırmanın planlarını yapmalıyız."





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