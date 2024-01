Sinan Kaloğlu'ndan Gençlerbirliği camiasına çağrı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, kulüpte ekonomik kriz ve belirsizlik yaşandığını, camianın birlik ve beraberlik içinde hareket ederek takıma destek olması gerektiğini söyledi.



Kaloğlu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında belirledikleri play-off hedefinden uzaklaşmadıklarını, 3. sıradaki Kocelispor ile aralarında sadece 5 puan fark bulunduğunu vurguladı.



Ligde 7. sıradaki Teksüt Bandırmaspor'un 2 puan gerisinde 8. sırada yer alan başkent ekibinin teknik direktörü, "Sezon başı koyduğumuz hedeflerin içindeyiz, aynı şekilde devam ediyoruz. Sezona çok iyi başlayınca beklentileri çok yükseltmiş olduk. Kadro yapımız ve hedeflerimiz aslında orantılı gidiyor. Hep play-off içinde olduk. Tuzlaspor maçı bizim için çok büyük şanssızlık oldu ama bu tip sonuçlar futbolun içinde oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Kaloğlu, devre arası kampında iyi çalıştıklarını belirterek, "Eksik bölgelerimiz var, takviyeleri yapamadık. Maddi anlamda daha iyi teklif alınca gitmek zorunda kalan oyuncularımız oldu. Rakiplerimiz güçlenirken biz aslında güç kaybettik. Ancak her şekilde kamp iyi geçti." diye konuştu.



İkinci devre oynadıkları ilk maçta deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan Kaloğlu, öne geçmelerine rağmen şanssız bir şekilde gol yediklerini, çok sayıda pozisyona girdiklerini ancak bunları sonuçlandıramadıklarını dile getirdi.



Ligde ilk yarı itibarıyla en çok pozisyona giren takımların başında geldiklerinin altını çizen Kaloğlu, "Tüm istatistik verilerinde bunu görüyoruz ama maalesef skoru üretemedik, o da bizi etkiledi. Dört penaltı kaçırdık. Bu penaltılar bile gol olsa şu an lig ikincisiydik. Açıkçası skor birçok şeyi değiştiriyor ama takımımdan memnunum. Çocuklar çok iyi çalışıyor, hepsiyle gurur duyuyorum. Çok büyük fedakarlık da yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



Sinan Kaloğlu, son 6 maçta 1 kez galip geldiklerinin hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:



"Kadro derinliğimiz çok fazla değil. Tabii ki takviye yapmamız lazım ama şu an onu yapabilecek bir durumumuz yok. Çünkü kulübümüzde şu an belirsizlik var. Son 6 maçta 1 galibiyet aldık fakat kaçan penaltıları, puanları hep birlikte gördük. Oyunsal anlamda hiçbir sıkıtımız yok. Ligin en iyi futbol oynayan, en iyi mücadele eden takımlarından biriyiz. Bazen olmayınca olmuyor. Play-off hattıyla puan farkımız yok. Hiçbir şekilde oradan kopmayacağız. Fikstür olarak ilk 7-8 hafta hep rakiplerimizle oynuyor gözüküyoruz. İlk yarı bu fikstürden çok iyi çıktık. Şimdi de aynı şekilde çıkacağız."



"Kritik bir eşikteyiz"



Kaloğlu, "şirketleşme" gündemiyle yapılması planlanan genel kurulda toplantı delege yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle kulüpte yaşanan belirsizliğe dikkati çekti.



Sezon başı transfer döneminde de benzer problemlerin yaşandığına işaret eden Kaloğlu, "Buraya gelirken planımız; geçen sezon ligde kalmak, bu sezon iskelet kadroyu oluşturarak play-off'a oynamak, Süper Lig'e çıkmak için uğraşmak ama olmuyorsa da önümüzdeki sezon çıkmaktı." dedi.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın sezon başında özellikle maddi anlamda çok yalnız kaldığını ve bir süreliğine görevinden ayrıldığını hatırlatan Kaloğlu, şunları kaydetti:



"Bir aylık süreç bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Çünkü istediğimiz oyuncuları alamadık, kadroyu çok geç kurduk, oyuncuların çoğu gitti. Şimdi yine takviye yapmamız gereken bir dönem. Oyuncularımızın maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Çünkü başarılı bir grup. Her şeyin en iyisini hak ediyorlar ama kulübümüzde hem ekonomik kriz hem de belirsizlik var. Kritik bir eşikteyiz. Futbolcularımızın kafasını daha rahat ettirmek istiyorsak tüm camianın birleşmesi gerekiyor. Futbolcularımız çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Bu fedakarlıkların karşılığını şu anda alamıyorlar. Başkanımız ve yönetim kurulumuz ellerinden geleni yapıyor. Bütün camianın özellikle Başkan Niyazi Akdaş ve yönetimin etrafında toplanması lazım. O yüzden bütün camiaya buradan sesleniyorum. Çok karakterli oyunculara sahibiz. Gençlerbirliği'ni böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğu için şanslı görüyorum. Bu takımın kıymetini bilelim, maddi ve manevi yanında olalım. Evet play-off'un içinde olalım, şampiyonluğu kovalayalım ama bunu sadece futbol takımı yapamaz. Kulübümüzün, takımımızın biraz desteğe ihtiyacı var. O yüzden futbolcuları bir noktaya kadar motive edebiliyoruz. Biz hem hedefte olmak istiyoruz hem de istediğimiz desteğimiz yok. Kendimizi açıkçası biraz yalnız hissediyoruz. O yüzden de bütün camianın kulübümüzün etrafında olmasını, bu çocuklara maddi manevi destek olunmasını istiyorum."



"Yatabare'den oyun anlamında memnunum"



Ligde 17 maçta 4 gol atan tecrübeli futbolcu Mustapha Yatabare'nin performansıyla ilgili soruya Kaloğlu, "En çok forma şansı verdiğimiz oyuncu. Mücadelesinden, oyunundan memnunum. 90. dakikada bile koşan, mücadele eden, takımına yardımcı olan lider, iyi bir oyuncu. Şanssız bir dönem geçiriyor. Tabii ki o herkesten fazla gol atmayı ister ama bu aralar bir şanssızlığı var. Gol anlamında beklentilerin altında kaldı ama oyun anlamında biz ondan çok memnunuz. İnşallah o skoru da alacak, bunu atlatacak diye düşünüyorum. Her forvet oyuncusu gol atamadıkça stres hisseder." yanıtını verdi.



Kaloğlu, altyapıdan oyuncuların bu sezon ligde süre bulamamasıyla ilgili yapılan eleştirilere ilişkin de şöyle konuştu:



"Türkiye Kupası'nda süre verdik. Altyapıyı çok yakından takip ediyoruz. U19 ve altındaki maçları takip ediyoruz. Kaldı ki çoğu bizimle idmanlara çıkıyor. Sezon başı 40 oyuncuyla kamp yaptım. Kamp boyunca bütün hazırlık maçlarında tüm gençleri oynattım. Değişik yaş kategorilerinden iki oyuncuyu her hafta antrenmanlara alıyorum. Neden alıyorum? Hem A takımın seviyesini görsünler, havasını solusunlar, onlar için iyi bir heyecan olsun hem de biz onları görelim diye. Dolayısıyla bizim gözümüzden çok fazla bir şey kaçmıyor. Genç oyuncu sadece genç olduğu için oynatılmaz. Biz hangi oyuncunun hangi seviyede olduğunu biliyoruz. Devre arası kampına 16 yaşında 4 kardeşimizi de götürdük, hazırlık maçlarında görev verdim. O yüzden rahat olsunlar. İyi oyuncular çıkacak ama bazı şeylerin olması için zaman ve sabır lazım. Play-off'u, üst ligi mi zorlayacağız, yoksa genç oyuncuları mı kazanmak isteyeceğiz? Buna bir karar verelim. Bence şu anki konumumuzda önce bu ligde sağlam bir şekilde durmamız gerekiyor. Altyapımız zaten Seçkin Topçu hocayla iyi bir şekilde gidiyor, sürekli koordineyiz."



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gidebildikleri yere kadar gitmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Ligde 18 maçta 7'şer galibiyet ve beraberlik alan, 4 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.