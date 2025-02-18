Sinan Engin: "Bütün takımı Osimhen oynatıyor"

Sinan Engin, Galatasaray'ın Rizespor maçı ile ilgili yorumlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sinan Engin: 'Bütün takımı Osimhen oynatıyor'
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18 Şubat 2025 10:29
Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Rizespor maçı ile ilgili yorumlarda bulundu.

Engn'in açıklamaları şu şekilde:

"OSIMHEN, BÜTÜN TAKIMI OYNATIYOR"

"Osimhen denilen oyuncu alıyorsun, Osimhen'in bir futbol takımına bu kadar etki edeceğini nereden tahmin edeceksin. Kötü oynayan bir takımda bir Osimhen var. Bütün takımı oynatıyor ve bütün takım ona eşlik ediyor. Hiçbir şey yapamıyorsan şişir Osimhen'e!"

"BARIŞ ALPER YILMAZ, KENDİNİ ÇOK YORUYOR"

"Barış Alper Yılmaz'ın oyun zekasında problem var. Tadic, Barış Alper'in koştuğunun yarısını koşmuyor. Tadic zekasını daha çok koşturuyor. Barış Alper her pozisyonda alıyor, hurra gidiyor. Her pozisyonda kendini çok yoruyor." ifadelerini kullandı.

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