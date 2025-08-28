Simon Banza için kadro dışı tehlikesi!

Braga forması giyen ve geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza için önemli bir gelişme yaşandı.
GİTMEK İSTEMİYOR
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira, golcü futbolcu için Braga'a 9 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Braga, bu teklife sıcak bakarken Banza ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymek istemediği için Al-Jazira'ya transfer olmak istemedi.
İKİNCİ TAKIMA GÖNDERİLEBİLİR
Banza'nın bu kararı Braga'da başkanı sinirlendirdi. Braga, Banza'nın teklifi kabul etmemesi durumunda 29 yaşındaki futbolcuyu ikinci takıma göndermeyi düşünüyor.
Banza, Al-Jazira'nın yanı sıra Avrupa'dan da Getafe, Girona, Werder Bremen ve Cremonese gibi takımlardan teklif aldı. Ancak Braga, bu teklifleri kabul etmedi.
TÜRKİYE PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında geçen sezon 37 maçta süre bulan Banza, 22 gol attı ve 7 asist yaptı.
GİTMEK İSTEMİYOR
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira, golcü futbolcu için Braga'a 9 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Braga, bu teklife sıcak bakarken Banza ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymek istemediği için Al-Jazira'ya transfer olmak istemedi.
İKİNCİ TAKIMA GÖNDERİLEBİLİR
Banza'nın bu kararı Braga'da başkanı sinirlendirdi. Braga, Banza'nın teklifi kabul etmemesi durumunda 29 yaşındaki futbolcuyu ikinci takıma göndermeyi düşünüyor.
Banza, Al-Jazira'nın yanı sıra Avrupa'dan da Getafe, Girona, Werder Bremen ve Cremonese gibi takımlardan teklif aldı. Ancak Braga, bu teklifleri kabul etmedi.
TÜRKİYE PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında geçen sezon 37 maçta süre bulan Banza, 22 gol attı ve 7 asist yaptı.