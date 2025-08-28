28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Simon Banza için kadro dışı tehlikesi!

Braga, Simon Banza için Al-Jazira'dan 9 milyon euro'luk teklif aldı. Portekiz ekibi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymek istemeyen Banza'yı, ikinci takıma göndermeyi düşünüyor.

calendar 28 Ağustos 2025 17:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Braga forması giyen ve geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza için önemli bir gelişme yaşandı.

GİTMEK İSTEMİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Jazira, golcü futbolcu için Braga'a 9 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Braga, bu teklife sıcak bakarken Banza ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymek istemediği için Al-Jazira'ya transfer olmak istemedi.

İKİNCİ TAKIMA GÖNDERİLEBİLİR


Banza'nın bu kararı Braga'da başkanı sinirlendirdi. Braga, Banza'nın teklifi kabul etmemesi durumunda 29 yaşındaki futbolcuyu ikinci takıma göndermeyi düşünüyor.

Banza, Al-Jazira'nın yanı sıra Avrupa'dan da Getafe, Girona, Werder Bremen ve Cremonese gibi takımlardan teklif aldı. Ancak Braga, bu teklifleri kabul etmedi.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Trabzonspor forması altında geçen sezon 37 maçta süre bulan Banza, 22 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
