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Simmons, Gobert için: "Rudy her pozisyonu savunmuyor"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert ile kendisini karşılaştırarak, Yılın Savunmacısı ödülü yarışı üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert ile kendisini karşılaştırarak, Yılın Savunmacısı ödülü yarışı üzerine konuştu.

Sixers yıldızı, Philadelphia Inquirer'dan Marc Narducci ile Jazz'le harika bir sezon geçiren bir diğer aday Gobert hakkında şunları söyledi:

"Rudy'ye saygısızlık olmasın, kendisi harika bir blokçu ve savunmacı. Ama birden beşe kadar (point guardlardan pivotlara) her pozisyonu savunmuyor, pivotları ve uzun forvetleri savunuyor.

Harika bir savunma oyuncusu, lakin birden beşe kadar herkesi savunduğunu düşünmüyorum. Ona gidip Kawhi'ı (Leonard), Paul'u (George) veya bir point guardı savunmasını söyleyemezsiniz. Bunu her gün yapamaz."


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