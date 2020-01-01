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Silas: "Harden ile basketbol konuştuk, bu gece oynayacak"

Houston Rockets başantrenörü Stephen Silas, James Harden'ın bu gece San Antonio Spurs'a karşı oynayacağı hazırlık maçında oynayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets başantrenörü Stephen Silas, James Harden'ın bu gece San Antonio Spurs'a karşı oynayacağı hazırlık maçında oynayacağını söyledi.

Silas, Harden'ın kaç dakika oynayacağından emin olmadığını, ancak aralarında geçen konuşmalardan memnun kaldığını belirtti:

"İşine odaklanmış gözüküyordu. Güzel sorular soruyordu iyi noktalara değiniyordu. Olumlu bir sohbetimiz oldu. Basketbol konuştuk. Ben bir basketbol koçuyum ve o da bir basketbolcu. Bugün basketbol konuştuk. Basketbol açısından yaptığımız bu işe olan bağlılığı belli oluyordu. Söylentilere gelince... bunlar, ona sormanız gereken şeyler."

Harden'in açık takas talebi, NBA gündeminin merkezine oturmuştu. Yakın zamanda, yıldız oyuncu John Wall'un kadroya eklenmesinin, Harden'ın başka bir yerde yeni bir başlangıç yapma arzusunu bastırmadığı bildirilmişti.

Silas ayrıca, veteran forvet P.J. Tucker'ın da dünkü antrenmana katıldığını doğruladı. Hem Tucker hem de Harden, Rockets'ın antrenman kampında yer almamışlardı.


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