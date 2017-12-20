Sakatlığı nedeniyle 1.5 yıldır futboldan uzak kalan, sonunda sahalara dönüyor. Galatasaray'ın geçen sezon Nantes'tan kiraladığı ancak sakatlıktan kurtulamayan Sigthorsson, Fransız ekibinde de oynama fırsatı bulamamıştı.Uzun bir süredir futbola hasret kalan İzlandalı forvetin, dönüş tarihi ise açıklandı. Dizinden iki kez ameliyat geçiren Kolbeinn Sigthorsson'unayında sahalara dönebileceği kaydedildi.Euro 2016'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kolbeinn Sigthorsson, o turnuvadan sonra futboldan ayrı kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun 2020 yılına kadar Nantes ekibiyle sözleşmesi devam ediyor.