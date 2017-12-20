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Sigthorsson, sonunda sakatlıktan kurtuluyor!

Geçen sezon Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson'un sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sigthorsson, sonunda sakatlıktan kurtuluyor!
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20 Aralık 2017 17:22
Sakatlığı nedeniyle 1.5 yıldır futboldan uzak kalan Kolbeinn Sigthorsson, sonunda sahalara dönüyor. Galatasaray'ın geçen sezon Nantes'tan kiraladığı ancak sakatlıktan kurtulamayan Sigthorsson, Fransız ekibinde de oynama fırsatı bulamamıştı.

Uzun bir süredir futbola hasret kalan İzlandalı forvetin, dönüş tarihi ise açıklandı. Dizinden iki kez ameliyat geçiren Kolbeinn Sigthorsson'un 2018 Şubat ayında sahalara dönebileceği kaydedildi.

Euro 2016'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kolbeinn Sigthorsson, o turnuvadan sonra futboldan ayrı kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun 2020 yılına kadar Nantes ekibiyle sözleşmesi devam ediyor.



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