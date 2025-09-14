Sığacık'ta bisiklet festivali

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
0-07'
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
0-07'
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
0-07'
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-238'
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
1-036'
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-288'
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
19:30
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
0-08'
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
0-2DA
14 Eylül
Metz-Angers
1-0DA
14 Eylül
PSG-Lens
1-0DA
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
0-0DA
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-166'
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
19:30
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
20:15
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-150'
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-280'
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
3-173'
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-177'
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
20:00
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
19:30
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-1DA
14 Eylül
Empoli-Spezia
20:30
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
1-490'
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
19:30
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
19:30
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-080'
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-159'
14 Eylül
Chaves-Feirense
20:00
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
0-18'
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-052'
14 Eylül
KFUM-Viking
2-149'
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-050'
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
20:15
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-150'
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
1-035'
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-0DA
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
1-1DA
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
20:00
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Sığacık'ta bisiklet festivali

Gran Fondo İzmir 2025'te 500 bisikletçi Sığacık'ta unutulmaz bir mücadele sergiledi, parkurlarda şampiyonlar belli oldu.

calendar 14 Eylül 2025 17:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Sığacık'ta bisiklet festivali
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, bu yıl bir kez daha her seviyeden sporcuya açık yol bisikleti yarışı olan Gran Fondo İzmir heyecanına ev sahipliği yaptı.

Sığacık Sahil Parkı'ndan verilen startla 500 bisikletçi hem uzun hem kısa parkurlarda zorlu ama unutulmaz bir mücadele sergiledi ve yine aynı noktada finişe ulaştı. Organizasyonda 45,9 kilometrelik kısa parkurda erkeklerde Nevzat Enes Aygül (01:20:09), kadınlarda Gökçe Demirsoy (01:23:26) birinciliğe ulaştı. 92,9 kilometre uzunluğundaki uzun parkurda ise erkeklerde Gökhan Uzuntaş (02:53:44), kadınlarda Aylin Yüce (03:27:15) zafere pedal bastı.

Sığacık'ta Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı ve Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zekeriya Kuşak'ın verdiği startla başlayan Gran Fondo İzmir 2025, Ege'nin kalbinde doğa, tarih, kültür ve sporu buluşturan eşsiz parkuruyla bisiklet tutkunlarını ağırladı. Organizasyon; İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti. Dereceye giren sporculara ödülleri yine Sığacık Sahil Parkı'nda dağıtıldı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
3 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 5 3 3 0 7 2 9
4 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
5 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
6 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
7 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
8 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
9 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
10 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
17 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
