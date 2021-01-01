Siakam, G League takımı Raptors 905'e gitti!

Toronto Raptors forveti Pascal Siakam, takım tarafından G League bağlantılı takım olan Raptors 905'e gönderildi.



8 Mayıs'ta sol omzundan bir sakatlık yaşayan ve bu yüzden sezonun geri kalanında forma giyememiş olan Siakam'ın, Raptors'ın 11 Haziran'daki açıklamasına göre yırtık labrum ameliyatı başarılı geçmişti ve iyileşmesinin yaklaşık beş ay süreceği belirtilmişti.



Bu hamlenin, Siakam'ın rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydetmesi adına yapılan bir hamle olduğu düşünülüyor.



Siakam önceki sezon forma giydiği 56 maçta 21.4 sayı, 7.2 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalamıştı.



