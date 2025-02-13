Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Short Track Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı
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13 Şubat 2025 16:52
Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Federasyon Kupası 3. ve 4. yarışları, Kocaeli'de başladı.   Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar, erkekler, gençler C, D, E, F ve G kategorilerinde 7 şehirden 175 sporcu mücadele ediyor.

Kadınlar, erkekler, gençler C ve D kategorilerinde müsabakaların gerçekleştirildiği 3. yarışlar, yarın sona erecek. 15-16 Şubat'ta ise gençler E, F ve G kategorilerinin yer aldığı 4. yarışlar yapılacak.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.


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