Shinji Kagawa: ''Beşiktaş, sezon başından beri istiyordu''

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Japon futbolcu, beIN Sports Haber kanalına röportaj verdi.Kagawa'nın sözleri şu şekilde;Futbola 5 yaşında başladım. O dönemde Japonya'da futbol çok popüler olmaya başlamıştı. Forvet pozisyonunu çok seviyordum ve forvet olarak futbola başladım. Serbest ve ortada oynamayı kendime daha çok yakıştırıyorum ve orada daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum. Sezon başından beri Beşiktaş'tan teklif alıyordum zaten. Beni ne kadar istediklerini hissettiriyorlardı. Bana çok sıcak geldi. Gelmeden önce Beşiktaş hakkında çok bilgi aldım.İspanya'da oynamayı çocukluğumdan beri hayal ediyorum. Ama şu an buradayım. İleride ne olacağını tabii ki bilemeyiz. Ben her zaman Messi'yi çok seviyordum. En beğendiğim isim olarak Messi'yi belirtebilirim. Bugünlere gelmemde Klopp'un büyük payı var. Onunla bir araya geldikten sonra oyun şeklim gelişti. Kendisine çok müteşekkirim. Liverpool umarım bu sene şampiyon olur. Nuri Şahin'in de bana büyük yardımları oldu. Geldiğim günden beri Beşiktaş taraftarlarının isteğini hissettim. Beşiktaş'ın Japonya'da da taraftarı olmasını istiyorum. Futbolcu olmasaydım futbolcu olmayı düşünürdüm. Futboldan başka bir şey düşünemiyorum.İlk maçım deplasmandaydı. Türkiye'de fiziksel güce dayalı bir futbol oynandığını düşünüyorum. Beşiktaş ile çok ateşli bir başlangıç yaptım. Umarım devamı da aynı şekilde gelir. Bir an önce Cumartesi'nin gelmesini ve stadımızda maça çıkmak istiyorum. Umarım ilk 11'de şans bulurum. Boş zamanlarımda evde kalmayı tercih ediyorum. Gerçi şu an evim yok, otelde kalıyorum. Ama genelde evde kalmayı tercih ederim. Şehri de yakından tanımak için fırsat bulacağım yakında.Saha dışında güler yüzlüyümdür, sakinimdir ama saha içinde öyle değilimdir. En kısa sürede Türk kültürünü öğrenmek istiyorum. Taraftarımızın mutluluğunu sağlamak istiyorum. Bulunduğum yere hemen adapte olabilirim ama İstanbul'un trafiğine hemen alışabileceğimi sanmıyorum. Japonya'da 51 yaşındaki Miura hala oynuyor. Ben de uzun yıllar boyunca oynamak istiyorum. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başarısı için oynayacağım.