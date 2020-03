Sheppard: "John'ı daha önce bu kadar motive görmemiştim"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, takımının yıldız ismi John Wall'un iyileşme için her zamankinden daha fazla motive olduğuna inanıyor.



Wall, aşil tendonunun iyileşme döneminde ve iyi bir ilerleme kaydettiği söyleniyor. Wizards, önümüzdeki sezon Wall'un kadroya dönmesi için sabırsızlanıyor.



Sheppard, bir Reddit "Ask Me Anything" (İstediğinizi sorun) oturumu sırasında şunları yazdı:



"Şu anda John'ın durumundan son derece memnunuz, rehabilitasyon sürecine katılımı harikaydı. Onu tam anlamıyla iyileşme konusunda bu kadar motive olmuş görmemiştim. John'ın Wizards'ta antrenmanlara geldiğini görüyoruz. Hala biraz paslı olsa da, tamamen iyileşeceğini gösteren birçok işaret var."



Wall, 2018-19 sezonunu kapatmasına neden olan topuk ameliyatına girmeden önce 32 maçta forma giymiş ve maç başına 20.7 sayı, 3.6 ribaund ve 8.7 asist ile oynamıştı.