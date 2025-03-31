NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Brandon 'Scoop B' Robinson'a verdiği röportajda, LeBron James'in Los Angeles Lakers tarafından bir heykelle onurlandırılması konusunda görüşlerini paylaştı.



O'Neal, LeBron'un Lakers formasıyla kırdığı rekorları ve kazandığı şampiyonluğu göz önünde bulundurarak, böyle bir onura kesinlikle karşı çıkmayacağını ifade etti.



O'Neal ayrıca, Lakers'ın 2020'de NBA şampiyonluğunu kazandığı "bubble" sezonunu eleştirenlere sert çıktı. Pek çok kişinin bu şampiyonluğun değerini küçümsediğini belirten Shaq, aynı mantıkla Tim Duncan'ın 1999'daki lokavt sezonunda kazandığı NBA şampiyonluğunun da geçerli sayılmaması gerektiğini söyledi.



"LeBron rekoru kırdı ve bunu Lakers formasıyla yaptı. Onun Los Angeles'ta bir heykelinin olmasına karşı çıkar mıyım? Hayır, çıkmam. Ama Lakers taraftarları gerçekten açgözlüdür. 'Tamam, bize bu bubble şampiyonluğunu kazandırdın, peki bir sonrakini ne zaman getireceksin?' şeklinde bakıyorlar.



Herkes bu şampiyonluğu küçümsemeye çalışıyor. Eğer bu sayılmazsa, Tim Duncan'ın lokavt sezonunda kazandığı şampiyonluk da sayılmaz. Evet, diyeceğimi dedim! Eğer Tim Duncan'ın o yılki şampiyonluğunu kabul ediyorsak, LeBron'un şampiyonluğunu da kabul etmeliyiz."



Birçok kişi, Lakers'ın "bubble" ortamında avantajlı bir konumda olduğunu ve bu yüzden şampiyonluğu kazandığını iddia ederken, O'Neal bu söylemleri reddederek LeBron'un başarısının küçümsenmemesi gerektiğini savundu.



