Sergio Ramos'un PSG başlangıcı ekim sonuna sarktı!

PSG'nin Real Madrid'den transferi Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüşü yine uzadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sergio Ramos'un PSG başlangıcı ekim sonuna sarktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2021 17:16
Yaz transfer döneminde Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen ve Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüş tarihi uzadı.

PSG'nin Ligue 1'in 10. haftasında oynayacağı Angers maçı kadrosuna alınması beklenen İspanyol futbolcu, takım antrenmanında yer almadı.

Marca'nın haberine göre; Ramos, Angers ve 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leipzig maçlarında forma giyemeyecek.

35 yaşındaki futbolcu, baldır sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.