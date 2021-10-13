Sergio Ramos'un PSG başlangıcı ekim sonuna sarktı!

Yaz transfer döneminde Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen ve Paris Saint-Germain'e transfer olan Sergio Ramos'un sakatlıktan dönüş tarihi uzadı.



PSG'nin Ligue 1'in 10. haftasında oynayacağı Angers maçı kadrosuna alınması beklenen İspanyol futbolcu, takım antrenmanında yer almadı.



Marca'nın haberine göre; Ramos, Angers ve 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Leipzig maçlarında forma giyemeyecek.



35 yaşındaki futbolcu, baldır sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak.





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