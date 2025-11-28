Sergio Ramos için ayrılık iddiaları güçleniyor

Monterrey'de 2025 yılı başında sahneye çıkan Sergio Ramos'un sözleşmesi aralık sonunda sona eriyor.

Takım kaptanı olarak önemli bir liderlik üstlenen ve hem savunmadaki performansı hem de gol katkısıyla dikkat çeken 39 yaşındaki yıldızın geleceği merak konusu olmuş durumda.

İspanya basınından AS Gazetesi'nin haberine göre Ramos, sözleşmesinin bitimiyle birlikte Monterrey'den ayrılmaya karar verdi.

Ancak bu kararın futbolu bırakacağı anlamına gelmediği, kariyerine farklı bir rol veya farklı bir projede devam etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

RAMOS KALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Her ne kadar ayrılık iddiaları güçlense de kulüpten ya da Ramos'tan bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

Hatta tecrübeli savunmacı, ekim ayında Juanfe Sanz'a verdiği röportajda hem Meksika'ya hem de Monterrey'e olan sevgisini dile getirerek takımda kalmak istediğini söylemişti:

"Burada çok mutluyum, ülke beni harika karşıladı. Kulübün çok ilginç bir projesi var. Sözleşmem aralıkta bitiyor, umarım burada kalırız çünkü çok rahatız."

"GÖRÜŞMELER VAR AMA ODAĞIMIZ SAHADA"

Rayados sportif direktörü José Antonio Noriega da geçtiğimiz günlerde Ramos'la görüşmeler yapıldığını doğrulamış ancak detay vermekten kaçınmıştı:

"Evet, elbette görüşmeler var, bu normal. Ancak şu anda odağımız sadece sahadaki performans. Daha fazla detay vermek istemiyorum."

TAKIMIN LİDERİ KONUMUNDAYDI

Sergio Canales, Anthony Martial, Lucas Ocampos ve Oliver Torres gibi önemli isimlerin bulunduğu kadroda kaptanlık yapan Ramos, oynadığı futbolla hala üst düzey durumda olduğunu kanıtladı. Defanstaki sertliği, tecrübesi ve sürpriz gol katkılarıyla takımın en kritik isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Apertura 2025 çeyrek finalinde yoluna devam eden Monterrey'de gözler artık sezon sonuna ve Ramos'un vereceği karara çevrildi. Kulüpte kalıp kalmayacağı, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.