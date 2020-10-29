Sergen Yalçın'ın gözünü diktiği 4 maç

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kasım ayına odaklandı. Başarılı hoca 5 maçta kaybedilen puanları telafi etmek için gözünü gelecek ay oynanacak 4 maça çevirdi.



Sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep (D), Başakşehir ve Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak olan Kartal'da hesapları 12 puan üzerine kuran Sergen Yalçın özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.



Denizlispor maçında özellikle 3-0'a kadar oynanan futboldan umutlanan Yalçın savunma hatalarını da asgariye indirmeyi planlıyor.



