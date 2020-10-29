Sergen Yalçın'ın gözünü diktiği 4 maç

Sergen Yalçın özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerini düşünüyor

Haber; Takvim
Abone Ol
Sergen Yalçın'ın gözünü diktiği 4 maç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2020 09:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kasım ayına odaklandı. Başarılı hoca 5 maçta kaybedilen puanları telafi etmek için gözünü gelecek ay oynanacak 4 maça çevirdi.

Sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep (D), Başakşehir ve Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak olan Kartal'da hesapları 12 puan üzerine kuran Sergen Yalçın özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.

Denizlispor maçında özellikle 3-0'a kadar oynanan futboldan umutlanan Yalçın savunma hatalarını da asgariye indirmeyi planlıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için