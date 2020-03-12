Sergen Yalçın'dan Karius'a; 'Sen iyi bir kalecisin'

Galatasaray ile son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Karius ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Yapılan eleştirilerin aksine kendisinin iyi bir kaleci olduğunu söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, derbinin kaderinin kalecilerin elinde olduğunu aktardı. Bu maçta her iki takımın kalesinde çok gol pozisyonu olacağını öngören Sergen Yalçın, Karius'u motive etmek için elinden geleni yapıyor.Beşiktaş'ın Karius döneminde yediği gollerin analizini yaptıran ve yenilen bu gollerde tek sorumlunun Alman kaleci olmadığını belirten deneyimli teknik adam, derbi öncesi Karius'un moralini arttırdı. Bu derbinin, şampiyonluk yarışındaki son koz olduğunu düşünerek kaleyi sağlama almak isteyen Sergen Yalçın'ın bu yaklaşımına çok sevinen Karius da derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor.Sergen Yalçın'ın Karius'a, "Ben sana güveniyorum. Bu maçta elinden geleni yapacağını biliyorum. Tüm yük senin üzerinde olmayacak. Savunma senden değil hücum bölgesinden başlayacak" dediği ortaya çıktı.Özellikle Falcao, Feghouli ve Onyekuru'nun ceza sahasındaki tehlikeli girişimlerini önlemek için bu futbolculara odaklanan Karius, önündeki savunmacılarla da sık sık derbi üzerinde fikir alış verişinde bulunuyor.Beşiktaş'ın Alman kalec isi Loris Karius bu sezon çıktığı 31 maçta kalesinde 46 gol gördü