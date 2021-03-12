Sergen Yalçın karşılaşmayı locadan takip etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçını locadan takip etti.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Sergen Yalçın karşılaşmayı locadan takip etti
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12 Mart 2021 19:33
Beşiktaş'ta Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekte buluştu. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yakınlarındaki bir restoranda Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti. 

Kulübede Murat Şahin görev yaptı 

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti. 

Kulübede siyah-beyazlıları taktiksel anlamda yöneten Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın'ın yerine görev yapmıştı. 

Sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Şahin, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile oynanan maçta da Yalçın'ın yerine kulübede yer almıştı. 



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