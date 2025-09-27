Sergen Yalçın'dan oyuncularıyla toplantı: 'Kayıpsız girelim!'

Beşiktaş Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek moral buldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda milli araya kadar oynayacakları Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarından da galibiyet almaları gerektiğini söyledi.
"KAYIPSIZ GİRELİM"
Deneyimli çalıştırıcı "Bir değişim sürecindeyiz. Bu maçları kazanarak geçmemiz bizi gelecek adına umutlandıracak. Milli araya 6 puan alarak kayıpsız girelim" ifadelerini kullandı.
İDEAL 11'İNE KAVUŞUYOR
Öte yandan Sergen Yalçın, Kayserispor karşılaşmasında kural gereği 8 yeni transferinden yararlanamazken, Kocaelispor karşılaşmasıyla birlikte ideal ilk 11'ine geri dönmeye hazırlanıyor.
Başarılı çalıştırıcının, sıradaki iki kritik karşılaşmada El Bilal Toure ve Cerny gibi yıldızlardan faydalanması bekleniyor.
